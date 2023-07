Gaymers Tome 4 : Level Up

Landon n'arrive pas à croire qu'il s'est laissé embarquer dans un calendrier pour une bonne cause, encore moins qu'on l'a convaincu de poser nu. Ce physicien de génie n'a pas vraiment un corps de mannequin et craint le moment où il devra se dévêtir pendant la séance. Malgré sa réticence, le seul point positif de ce projet, ce sont ses échanges d'e-mails avec le photographe. Toutefois, Bailey s'avère très différent de ce à quoi Landon s'attendait, et leur première rencontre lui réserve bien des surprises. Mais Bailey est tenace et, alors que Landon s'éprend peu à peu du photographe baraqué, ils se découvrent une passion commune pour l'univers des jeux vidéo. Ainsi naît une amitié fragile. Mais la route menant de l'amitié à l'amour n'est pas facile. Le passé de Landon le travaille encore, et il doit déterminer s'il est prêt à courir ce risque. Ce lien torride qu'ils partagent ne suffira pas à faire d'eux un couple, à moins qu'ils n'acceptent de mettre leur coeur en jeu. TW : Ce texte mentionne une prise de stupéfiants non consentie, une ancienne agression sexuelle et des crises de panique liées au traumatisme. #RomanceContemporaine #MM #FriendsToLovers #Gaymers #JeuxVidéo #Geek #Bisexualité Ce tome clôt la série #Gaymers "Un ajout trop mignon à la série". Courtney Bassett, lecteur Goodreads "Malgré des thèmes un peu sombres, j'ai trouvé ce livre léger, pétillant et chaleureux". Erica Chilson, autrice de la série Mistress and master of restraint "Une histoire de guérison et d'acceptation. Albert parvient à évoquer les traumatismes et l'anxiété de manière fine et sensible, l'histoire qui en résulte vous fait chaud au coeur". Hollis, lectrice Goodreads