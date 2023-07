Aurore Callahan. Tome 3, Quand âme soeur rime avec malheur

C'est quand on croit que tout s'arrange que tout empire... La nuit de Samhain tant redoutée arrive enfin et, comme tous les ans, les monarques de chaque clan doivent se réunir sur la colline des Rois pour mener à bien les rituels et défendre notre monde contre l'invasion des créatures du Sidhe. Petite nouveauté cette année, je dois également m'y rendre en tant que Reine du pouvoir sacré d'Astoria et, comme le délai de protection accordé aux Fothaidh qui viennent d'Emerger touche à sa fin, je sais d'avance que la nuit promet d'être longue... Avec la menace d'une guerre qui plane sur l'horizon, chacun y verra là l'occasion de me détruire, moi, la sorcière sans âme porteuse de la marque maudite. Qui devrai-je affronter pour assurer ma survie ? Trouverai-je des alliés pour se battre à mes côtés ou serai-je seule contre tous ? Quand l'heure des sorcières sonnera, entre trahisons et révélations, il n'y aura plus d'autres choix pour moi : tuer ou être tuée sera mon unique credo... #UrbanFantasy #Sorciers #Clans #MagieElémentaire #Ame #Esprits #Divinités