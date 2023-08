Des apports théoriques issus de la recherche pour nourrir la réflexion Un ouvrage de référence pour comprendre, à travers des contributions d'experts, comment l'enfant entre dans les apprentissages : - Quels sont les besoins universels de l'enfant ? - Que se passe-t-il au niveau cognitif, psychologique, moteur ? - En quoi l'environnement influe-t-il sur la capacité de l'enfant à entrer dans les apprentissages ? - Quelle importance ont les compétences psycho-sociales ? Tous ces questionnements sont illustrés par des propositions de pratiques de classe Les + de l'ouvrage : - Des contributeurs experts dans leur domaine : Grégoire Borst, Edouard Gentaz, André Giordan, Pascale Haag, Catherine Jousselme, Rebecca Shankland... - Des pistes pédagogiques traduisant et adaptant ces apports à l'univers scolaire - Un ouvrage adapté aux enseignants de tous les cycles, de la maternelle au collège, et même au lycée A propos des autrices : - Eve Leleu-Galland inspectrice de l'Education nationale et formatrice à l'ESPE de Paris IV - Florence Samarine : conseillère pédagogique, " experte " en pédagogies innovantes