Stop au harcèlement !

Le harcèlement : une urgence nationale Un livre pour comprendre les mécanismes et lutter contre ce fléau, dès l'école primaire. Moqueries ou harcèlement ? La répétition Les différents types de harcèlement : physique, verbal, sur les réseaux Les ou le harceleur, la victime : pourquoi on peut tous être l'un ou l'autre ? L'engrenage Les témoins et la peur des représailles Que faire ? Le rôle des adultes Les ressources internes / externes / la loi