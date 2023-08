Mes premières lectures Montessori - 9 histoires de Tom et Suzi à lire seul - Niveau 2

Des histoires que l'enfant peut vraiment lire seul : les toutes premières lectures. Fidèles à la pédagogie Montessori, ces histoires de Niveau 2 utilisent des mots phonétiques, un son complexe par histoire et des phrases courtes pour que l'enfant prenne confiance et dise : " je sais lire tout seul ! ". On retrouve Suzi et Tom dans 9 histoires tendres et pleines d'humour : La patinoire Le gros carton A la cantine Le lapin de Mia Suzi saute de haut Le bateau de Tom Mamie attend Suzi Bozo veut sortir La fête de Flora Des premières lectures accessibles aux enfants dès 4 ans.