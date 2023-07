Ce quatrième volume est le premier dédié à un seul artiste ? : Pita Kalala. Ce jeune peintre à la technique virtuose maîtrise à la perfection le glacis. Il a un sens aigu des couleurs et ose des juxtapositions et mélanges audacieux. Bien que de facture hyperréaliste, ses représentations sont innovantes. Elles séduisent par l'optimisme tonique et communicatif qui en émane. Ses oeuvres constituent une chambre d'écho de la jeunesse urbaine moderne, éclatante, belle et fière. Tant de témoignages qui bousculent les imaginaires encore trop souvent malmenés par des stéréotypes négatifs et réducteurs.