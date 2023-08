Changer l'école pour changer le monde. Une nouvelle école est possible, reconnectée à l'enfant et aux défis du monde. L'urgence climatique et environnementale est là, mais rien, jusqu'à présent, n'a pu infléchir la trajectoire du " toujours plus ". Pour changer de modèle, il est vital de former des enfants et des adolescents capables de penser par eux-mêmes, de répondre aux enjeux mondiaux et déterminés à agir pour que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers. Bref, il est urgent de former des citoyens actifs. Or l'école, le collège, le lycée, tels qu'ils fonctionnent actuellement, n'y parviennent absolument pas. Pourtant une autre école est possible et plus que jamais nécessaire. Marie-Laure Viaud nous le prouve à travers l'expérience de L'Autre Collège, un collège alternatif, innovant, citoyen, à Paris, qui donne la priorité au plaisir d'apprendre et à l'épanouissement.