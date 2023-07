Les vaccins du nourrisson. Diphtérie ; Tétanos ; Poliomyélite

Vacciner un nourrisson de quelques semaines exige rigueur et prudence. Onze vaccins sont actuellement injectés avant l'âge de 2 ans. Ce programme vaccinal est-il scientifiquement légitime ? Le rapport bénéfice/risque a-t-il été bien évalué ? Où trouver une information fiable ? L'auteur poursuit dans ce Livre 3 son analyse scientifique des vaccins en s'intéressant à ceux administrés aux nourrissons contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, vaccins les plus anciennement obligatoires. Il montre que leur efficacité clinique n'est pas établie, que des effets indésirables multiples ont été rapportés, qu'ils n'apportent pas de protection communautaire, et rappelle que leur combinaison dans une même seringue - le célèbre DTP - a été retirée du marché en raison de sa toxicité.