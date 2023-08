Mon cahier Aptéo CM1. Cahier élève, Edition 2023

Mon cahier Aptéo est une nouvelle collection pour Apprendre à Produire des Textes à l'Ecrit comme à l'Oral ! - Le cahier CM1 permet de travailler 4 types de texte de manière spiralaire : les textes dialogués, argumentatifs, informatifs et narratifs. - L'approche de chaque type de texte se fait de façon méthodologique, en plusieurs étapes. Chaque étape permet d'aborder une compétence indispensable à la production d'écrit et se déroule ainsi : - L'explicitation de ce que l'élève va apprendre ; - Plusieurs activités orales et écrites à faire en collectif, en ateliers ou en individuel ; - L'élaboration d'une synthèse collective du travail mené. - Une feuille de route permet de valider les acquis, de suivre l'apprentissage et de renforcer l'autonomie de l'élève. - Un système d'auto-évaluation pour faire le point sur son écrit et le faire évaluer par ses camarades. - Pour aider l'élève dans son travail d'écriture des textes, un mémo est à sa disposition à la fin du cahier. Il contient quelques règles orthographiques et grammaticales ainsi que de conjugaison.