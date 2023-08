Transfuge N° 170, septembre 2023

- A la UNE de ce nouveau numéro, la rentrée littéraire ! Un dossier de plus de 30 pages couvre cette nouvelle rentrée, deux auteurs sont mis en avant et bénéficient d'entretiens fleuves : Arthur Dreyfus pour La Troisième main et Gaspard Koenig pour Humus. Un important cahier critique autour des sorties françaises accompagne ces deux interviews. - En cinéma, un long entretien est consacré à la réalisatrice Catherine Breillat pour la sortie de l'Eté dernier le 13 septembre. - Côté scène, trois événements de rentrée : la Biennale de la danse de Lyon, le Festival d'Automne de Paris et la nouvelle pièce de Laurent Mauvignier au Théâtre de la Colline. - En art enfin, trois expositions sont particulièrement mises en avant : Elmgreen&Dragset au Centre Pompidou Metz Ron Mueck à la Fondation Cartier (Raspail, 14e) Naples au Musée du Louvre