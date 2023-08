Mille hivers

Sur une île privée, dans le golfe de Gascogne, Dorothée et Tortu assistent à un étrange spectacle : au lendemain d'une tempête, un iceberg s'est échoué sur le rivage. Elle, fille unique du propriétaire, venue au chevet de son père mourant, veut se faire l'écho de ce phénomène hors norme. Lui, colosse fragile et employé dévoué, s'inquiète de pouvoir préserver la quiétude de ce qui est devenu son sanctuaire. Au terme des trois jours qui suivront cet échouage, après la visite inattendue de celui qui se fait appeler Grand- Labbe, tous deux verront leur existence bouleversée. Construit autour d'un évènement mêlant le merveilleux à nos craintes les plus contemporaines, ce roman questionne notre perception des autres, de nous-mêmes et des écosystèmes qui nous abritent.