Publié pour la première fois en allemand en 1801, Le Système de l'idéalisme transcendantal doit être lu comme le produit d'une pensée alors en plein déploiement. Considéré comme l'un des meilleurs ouvrages de Schelling et un classique de la philosophie, Le Système est à la fois une porte d'entrée vers la philosophie idéaliste et l'affirmation d'un ambitieux projet de création d'un "système de l'ensemble du savoir". À l'écriture rigoureuse d'un philosophe dominant parfaitement sa méthode s'adjoignent une traduction claire ainsi qu'un appareil critique complet et éclairant, mis au service de la compréhension du texte et de sa mise en perspective avec l'ensemble de l'oeuvre de Schelling.