Au début de janvier, Sidonie débarque à Hersanghem. Elle espère y percer un secret de famille. Sur quelles vérités l'enquête de filiation qu'elle mène débouchera-t-elle ? De Madeleine, sa grand-mère revêche, ou de Sidonie, qui capturera l'autre ? Au début de janvier, Sidonie débarque à Hersanghem. Elle cherche à y fuir les vicissitudes sans espoir de la passion qui l'attache au frère d'adoption avec lequel elle a partagé son enfance. Un autre projet motive ce séjour : elle espère percer un secret de famille, car son père, tôt disparu dans des circonstances tragiques, est originaire d'Hersanghem. Elle se lance ainsi à la rencontre d'une grand-mère qu'elle n'a jamais connue : étrange personnage que cette Madeleine, propriétaire revêche d'une bâtisse délabrée, dont l'histoire rebelle n'est concédée, voire monnayée, que par fragments... Au coeur de sa maison, un instrument de musique à l'abandon : des Ondes Martenot, voix réduite au silence d'une époque révolue, et témoignage d'un amour ancien qui fut la clé de tout. Leur timbre s'éveillera-t-il à nouveau ? Sidonie saura-t-elle se détacher de ses amours passées ? Sur quelles vérités l'enquête de filiation qu'elle mène débouchera-t-elle ? De Madeleine ou de Sidonie, qui capturera l'autre ? Au fil des découvertes imprévues et des rebondissements, Les Ondes, roman ample aux multiples ramifications où s'enchevêtrent introspection, péripéties tragicomiques et dialogues acides, révèle combien se lancer dans la quête de ses origines peut parfois mener sur des chemins bien tortueux.