La Chute. Chronique de la débâcle d’une banque

Le 19 mars, la Suisse apprenait avec stupeur le rachat de Credit Suisse par UBS. Après des années d’une longue descente aux enfers, l’ancien fleuron bancaire se précipitait par désespoir dans les bras de son rival de toujours. Comment une banque vieille de 167 ans, qui a percé le tunnel du Gothard et développé l’industrie du pays, en est-elle arrivée là ? Cet ouvrage est une chronique d’une débâcle, dont les causes sont profondes et historiques. Une conquête de l’Amérique, dès les années 1980, qui a contaminé la culture de la banque, mettant les bonus et le profit à court terme au-dessus de toute autre valeur. Une croyance au-delà de toute raison dans les promesses de la banque d’investissement, alors qu’elle a été l’origine de multiples scandales et pertes financières. Des innombrables réorganisations, qui finissent par transformer la banque en trou noir, sur lequel pluspersonne ne semble avoir prise. Alors que la Suisse n’aura désormais plus qu’une grande banque, quelles leçons peut-on tirer de ce fiasco ?