NT Segond 21, "Victoire Eternelle". broché, avec témoignages

En lisant ce Nouveau Testament, vous découvrirez comment des champions qui ont marqué notre génération par leur courage, leur endurance et leur combativité ont été comblés par l'amour de Dieu, grâce à la Bible et à l'expérience d'une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ. Entre réussite, défaite, échec, frustration et victoire, ils vous emmènent dans leur intimité profonde et racontent ce que spectateurs et supporters ne font qu'effleurer derrière leur écran ou au stade. Aurélien Collin, champion de football, témoigne : Le soir de la finale gagnée, qui devait être le plus beau jour de ma vie, je me suis retrouvé tout seul et j'ai ressenti un vide dans mon coeur ; je n'étais pas heureux ! J'ai senti que Dieu me disait : "Si tu veux être heureux quels que soient les résultats et les circonstances de ta vie, tu as besoin de moi ! "