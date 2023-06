Because I can t love you. Tome 1

Priti, une jeune étudiante, a un crush pour Liam. Mais ce dernier la rejette après une mystérieuse dispute avec Cole, son frère. Une situation qui se révélera la conséquence de plusieurs destins croisés, entre secrets, amitiés, romances et drames. Car l'université, c'est avant tout l'école de la vie, où l'on expérimente l'autre, l'amour, et parfois même soi-même, que ce soit pour définir son identité sexuelle, échapper à la maltraitance ou ne pas trahir une amitié... Lief, jeune autrice bluffante de solidité graphique et narrative, publie sur papier son webtoon phénomène, aux centaines de milliers de fans.