SOS Nécromancienne Tome 1 : Recherche casse-croûte pour goules affamées

Moi, Eléonor, vingt-quatre ans, serveuse, je jure d'aimer à vie les chaussures à talons, les crêpes au chocolat, les couchers de soleil en bord de mer et les beaux mecs musclés. Ce que je déteste ? Vivre dans une ville à démons, côtoyer des cadavres, me faire pourchasser par des goules, me faire hanter par un fantôme... Et surtout, être une nécromancienne. Je rêverais d'une vie normale, ennuyeuse même, mais il suffit que je touche un cadavre pour capter ses pensées. Et croyez-moi, personne n'a envie de connaître les pensées d'un macchabée. Quand Gavin, mon ex-petit ami, est retrouvé mort, dévoré par des goules, je n'ai pas le choix : je dois collaborer avec un agent de l'Unité Spéciale des Crimes surnaturels. L'enquête nous mène dans un bar à démons, dont le gérant Duncan est un peu trop séduisant pour ma santé mentale. Il est... envoûtant ! OK, j'ai dit que j'aimais les beaux mecs musclés ! Ce que je n'avais pas prévu ? Que Duncan allait m'aider, mais que je lui devrais un service en retour. Ni que j'allais risquer ma vie... Bienvenue dans mon monde !