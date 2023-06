Cahier d'identification des orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 2e édition

Conçu pour le terrain, cette nouvelle édition de ce guide exhaustif et inédit sur les orthoptères regroupe plus de 260 sauterelles, grillons et criquets de France, Belgique Luxembourg et Suisse. La mise en page claire et dynamique de ce cahier d'identification permet un accès rapide aux critères déterminants. L'identification se fait à l'aide d'une clé systématique avec des dessins sur les pages de gauche et/ou à l'aide de planches photographiques fléchées du mâle et de la femelle sur les pages de droite. Des chapitres généraux sur la morphologie, la biologie, l'écologie, les habitats et les méthodes d'approche en début d'ouvrage apportent des informations précieuses pour mieux connaître ces insectes fascinants et pour faciliter leur recherche sur le terrain. Cet ouvrage illustre et présente toutes les espèces et sous-espèces connues à ce jour. Il contient + de 700 dessins et + de 600 photographies ainsi que des cartes de répartition. Les périodes d'observation, les types d'habitats, les altitudes et les possibles confusions sont indiqués. Egalement, 155 oscillogrammes permettent de visualiser les chants des Orthoptères difficiles à entendre ou à reconnaître à l'oreille.