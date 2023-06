Ces bonheurs après les nuages nous entraîne au coeur d'un voyage culturel à travers cinq continents et dépeint l'histoire de cinq jeunes filles éprises de liberté qui vont se réinventer une vie nouvelle, pour accéder au bonheur... Avec courage, persévérance et résilience, ces femmes vont parvenir à surmonter leurs blessures existentielles et acquérir une aisance émotionnelle, en quittant l'adolescence pour intégrer la vie adulte. Ce roman Feel Good aide à prendre de la distance avec des éléments tragiques et à apporter une vision positive de la vie. D'un optimisme débordant, l'ouvrage fait l'éloge de cette maxime de Périclès : "Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage".