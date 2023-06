Les routages en course et en croisière

Après avoir été longtemps un domaine réservé des coureurs professionnels et de leurs conseillers en stratégie, le routage est désormais à la portée de tous les plaisanciers. Le développement de l'informatique de bord, la mise au point de logiciels grand public, l'accessibilité accrue des sources météorologiques et océanographiques, ont largement facilité, accéléré et simplifié l'exercice. Chacun peut s'approprier aujourd'hui la technique permettant de planifier sur l'eau une route optimale, que l'objectif soit de rallier l'arrivée dans les meilleurs délais, de choisir le trajet le plus sûr, de naviguer dans les conditions les plus confortables, ou même de choisir son heure de départ. Mais si la maîtrise des outils nécessaires s'avère relativement aisée (et cet ouvrage y contribuera grandement), elle ne saurait suffire : un routage n'est en aucun cas "un horaire de chemin de fer" , une suite de caps à suivre à la lettre et de points de passage à cocher sur la carte, mais une aide à la réflexion et à la décision. Le grand mérite de ce livre est de fournir au lecteur les clés d'une lecture critique des routages proposés par l'ordinateur. L'auteur est un expert reconnu de son sujet. Pionnier des routages embarqués aussi bien qu'à terre, Jean-Yves Bernot a accompagné bien des skippers dans leurs succès océaniques. Pédagogue chevronné, il a formé des générations de coureurs à la compréhension des phénomènes météorologiques et à la réflexion stratégique. Dans cet ouvrage très complet qui synthétise des années d'expérience et de savoir, tous les aspects du routage sont passés en revue, de la collecte des sources à leur utilisation pertinente, de l'analyse d'un tableau de marche aux techniques avancées de routage. A travers de nombreux exemples pratiques et l'examen de situations-type fréquemment rencontrées en mer, il montre comment le "travail de bureau" sur un logiciel se traduit en "ordre de route" à mettre en application dans la vie réelle. Passionnant, ce livre fait mieux que de communiquer un savoir-faire ; il fournit une méthodologie. Indispensable à tous ceux qui veulent tracer avec clairvoyance leur chemin sur l'eau, c'est une véritable bible des routages, dans laquelle on se replongera régulièrement au fil de sa pratique. Jean-Yves Bernot vous propose au sommaire : 1. Une brève histoire du routage 2. Lancer un routage 3. La prise de décision 4. Les paramètres avancés 5. Les routages océaniques 6. Les prévisions d'ensemble 7. Les fichiers grib 8. Les cartes isobariques et les bulletins 9. La mise en place du routage à bord 10. Les polaires de vitesse 11. Le routage et l'aide à la conception des bateaux 12. La méthode des isochrones 13. Les fiches récapitulatives