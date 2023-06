Les héritiers d'Uriel. Tome 2, Tuor et Ury

Tuor et Ury, les enfants de la princesse elfe Lyl et de l'humain Rhyan, sont les héritiers d'un royaume ravagé, sans avenir. En effet, la guerre entre les elfes et les humains fait toujours rage, et la forêt des elfes a été réduite en cendres. Lorsque le roi des hommes propose aux immortels un traité de paix, la tentation d'accepter est grande. Mais les elfes peuvent-ils faire confiance aux humains, leurs ennemis de toujours ? Bravant de nombreux dangers, les jumeaux se rendent à la cour des mortels. Pour compliquer les choses, le roi des hommes ne signera le traité de paix que si Ury prend pour époux son fils. Epaulée par son frère, la sang-mêlé décide de sceller son destin. Ury est consciente du sacrifice qu'on lui demande. Pour sauver son peuple, elle est prête à tout. Si elle avait su...