Ténébreuse alliance. Tome 2, Sans coeur

Nom : Lilya (eh oui, c'est encore moi) Age : 25 ans Statut : en couple avec Leif, le vampire le plus sexy du boulot. Emploi : Gérante d'un manoir Particularités : voir des morts et télékinésie. Les cinglés assoiffés de sang n'ont pas eu ma peau, c'est chouette, non ? En plus, je sors avec Leif, le vampire le plus sexy du pays et j'ai une nouvelle équipe au boulot. Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc. Eh ben, pas vraiment. Je crois que je deviens folle dingue... J'ai des visions étranges et je vois des visages flottants. Enfin pas des visages, mais un visage : celui de Caius, mon ami vampire qui s'est envolé comme une sale m... Stop ! Lilya, reste polie et ne parle pas de ce traitre ! Où j'en étais déjà ? Ah oui, j'ai donc un léger problème : j'entends des voix, je déplace des trucs par la pensée, et la mort continue de me coller comme une sangsue. Et j'oubliais ! Pour Halloween, je suis invitée par le roi des vampires à un grand bal. Top, non ? Vous croyez que comme les chats, j'ai neuf vies ? J'espère, parce que sinon, je suis dans le pétrin...