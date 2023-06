Tous vaccinés, tous en danger ? Vaccins à ARNm et corruption : les vérités sur la crise sanitaire

"Tous vaccinés, tous en danger ? " est une plongée audacieuse dans les coulisses de la crise sanitaire mondiale. Dévoilant une histoire troublante de corruption et de désinformation, cette enquête démantèle les mythes entourant les vaccins à ARNm avec une intervention inédite du docteur Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, dont l'équipe travaille avec le laboratoire de Wuhan en Chine. Le journaliste Jean-Loup Izambert révèle aussi les dessous du scandale de l'Ivermectine, un médicament peu coûteux et efficace contre la Covid-19, qui a pourtant été mystérieusement éclipsé au profit de nouveaux vaccins hors de prix et potentiellement dangereux. Plus qu'un simple livre, "Tous vaccinés, tous en danger ? " est un défi lancé aux dirigeants politiques et à l'OMS qui doivent enfin rendre des comptes à la population. Retour sur une affaire que le député européen Mislav Kolakusic, avocat et ancien juge anticorruption, qualifie de "plus grand scandale de corruption de l'histoire de l'humanité" .