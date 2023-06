La médecine sexuelle et la sexologie sont devenues aujourd'hui une vaste et riche discipline qui couvre différents champs de connais - sances et de pratiques. Celles-ci ont grandement évolué ces dernières années : nouvelles connaissances sur l'anatomie, évolution des diagnostics cliniques des troubles sexuels, meilleure prise en compte des questions de diversité sexuelle et de genre, programmes mieux adaptés à certaines populations (personnes âgées, malades...) Cette nouvelle édition de Médecine sexuelle, Fondements et pratiques augmentée et réorganisée, est divisée en sept grandes parties portant sur : les fondements anatomophysiologiques et les troubles sexuels masculins et féminins ; les troubles psychosexuels et la sexologie médicolégale ; les populations particulières et leur sexualité ; les chirurgies sexuelles et enfin, les interventions sexothérapeutiques. Ouvrage de référence dans le milieu francophone, à la fois clinique et académique, il s'appuie sur une documentation scientifique de la médecine basée sur les preuves (evidence based medicine), et offre aussi bien une revue des fondements utiles à la pratique sexologique, que des bases diagnostiques, médicales, sexothérapeutiques et chirurgicales de la pratique clinique.