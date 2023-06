Enseignements professionnels - blocs 1 a 4 1ere bac pro assp

Cet ouvrage de Première complète l'ouvrage de Seconde. Les chapitres traités mettent en avant "l'approche par compétences", laissant les savoirs associés au service de chaque compétence par bloc, afin : - d'aider les enseignants à renforcer la posture professionnelle de chaque élève, - de permettre à l'élève de prendre le recul nécessaire afin d'analyser ses pratiques. Les chapitres traités prennent en compte la forme progressive pour l'obtention du diplôme Bac Pro ASSP. - un tome unique pour la classe de Première, à la maquette dynamique et illustrée - des ressources diverses (documents, infographie, vidéos, enregistrements audio...) - des outils variés et adaptés à la différenciation pédagogique - des outils numériques et des notions de domotique, en adéquation avec les évolutions technologiques et en lien avec les besoins des usagers - de la méthodologie de projet pour se préparer à l'épreuve E2 (Conception d'actions (s) d'éducation à la santé).