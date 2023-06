Tôgen Anki - La légende du sang maudit Tome 10

Une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu'il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages. Ce héros n'est pas une légende... Tout comme les Oni... Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage ! Après les événements de Nerima, Shiki et ses amis retournent s'entraîner à l'Académie Rakshasa. Mais l'épreuve en montagne que leur a concoctée le professeur Mudano pourrait bien s'avérer plus difficile que prévu ! Les sept camarades parviendront-ils à gravir la montagne enneigée tous ensemble ? !