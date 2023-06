Easy Cambodge

La cuisine khmère ou cuisine cambodgienne, est riche et diverse et se définit aussi bien par une cuisine traditionnelle rurale, une cuisine traditionnelle de cour, plus élaborée, et une cuisine urbaine, plus récente. Riz parfumé, pâte de curry, crêpes de riz, brioche au porc, soupe phnom penh, boeuf lok lak, amok... découvrez une cuisine raffinée et une multitude de plats colorés et gourmands à partager. Des recettes délicieuses, toutes les bases, des infos sur les ingrédients et les ustensiles, des astuces et des dizaines de photos en pas à pas. Cuisiner cambodgien c'est easy !