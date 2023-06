La fabrique de l'excellence. Dans l'univers des meilleurs apprentis de France

Cet ouvrage est l'histoire d'une rencontre entre deux sociologues, un photographe et de jeunes apprenti·es parti·es à la conquête d'un titre, celui de Meilleur·e Apprenti·e de France. Ce concours réunit chaque année de nombreux métiers dans des domaines aussi divers que la mécanique, l'esthétique, la cuisine, la fleuristerie, la zinguerie, le service en salle, la coiffure, la prothésie dentaire, la bijouterie... Sociologues et photographe rendent compte des processus complexes qui mènent ces jeunes apprenti·es sur les chemins de l'excellence professionnelle. "La fabrique de l'excellence" se donne à entendre, au travers des discours des jeunes, dans la façon dont ils évoquent leur engagement dans la formation et le travail, leur parcours scolaire, la passion du métier, le rôle des pairs dans l'apprentissage. Elle se donne à voir dans la précision des gestes, la virtuosité des mains, la concentration des visages, la parfaite orchestration dans l'enchaînement des tâches. Elle s'illustre dans la beauté d'un tableau électrique, la perfection d'une couverture en zinguerie ou de la mosaïque d'un sol, ou encore la trame d'un filet de pêche. Elle révèle la forte articulation entre travail manuel et travail intellectuel, la pleine communication entre main et tête.