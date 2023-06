Le nouveau monde, ça commence par nous

Cet ouvrage, véritable recueil de citations et d'enseignements, s'adresse à tous ceux qui se remettent en question, à ceux qui sont en quête de sens, à ceux qui cherchent à se dépasser spirituellement et qui espèrent un monde meilleur. Nous sommes intimement convaincus que le monde d'aujourd'hui est le reflet de notre chaos intérieur et qu'il est urgent de se réveiller et d'agir pour offrir à nos enfants et petits-enfants non seulement une planète en bonne santé, mais aussi des valeurs de respect, de bienveillance et de solidarité. Mais changer le monde, c'est d'abord se changer soi-même... Oser s'aventurer vers plus de sagesse et élever sa conscience est la seule et unique solution pour sauver notre humanité.