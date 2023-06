Mathis et la forêt des possibles

Mathis a 12 ans et vit au coeur d'une mystérieuse forêt avec ses parents. Ceux-ci s'étant absentés pour aller travailler, il reste à la maison faire ses devoirs. Comme chaque matin, il s'applique à nettoyer la cage des lucioles quand tout à coup, par maladresse, il les laisse s'échapper ! La colère l'envahit. Subitement, il se retrouve dédoublé. Deux Mathis sont désormais présents dans la même pièce ! Lequel est le vrai ? Comment sortir de ce pétrin ? Perdu dans la forêt des possibles, croisant des êtres sympathiques, et d'autres beaucoup moins... Mathis (1 ou 2 ? allez savoir...) va de mal en pis en se questionnant sur la réalité de son présent. Dans cette fable onirique, Jiri Benovski décrit la quête de l'identité chez l'enfant. En plus d'un récit d'aventure singulier, l'auteur distille d'authentiques concepts philosophiques. Il les met en scène de façon audacieuse dans un univers luxuriant et coloré, fourmillant de détails tapis dans les clair-obscur. Il souhaite ainsi les rendre accessibles au plus grand nombre. A la fin, une annexe revient sur les principaux thèmes philosophiques de cette belle histoire. Pour cet album novateur, l'auteur a utilisé le logiciel d'illustration par intelligence artificielle (I. A.) Midjourney®.