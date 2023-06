Economie de l'environnement. Défis et exemples européens

L'économie de l'environnement est un champ disciplinaire de l'économie qui étudie l'interaction entre l'économie et l'environnement. Elle interroge l'origine de cette interaction et aborde le problème de sa bonne organisation. Les activités humaines affectent la capacité de l'environnement à fournir des services essentiels. Les symptômes de cette situation sont le changement climatique, les dommages aux écosystèmes, la perte de la biodiversité, les atteintes au bien-être et à la santé... Des arbitrages sociaux sont donc nécessaires pour limiter ces conséquences négatives. Ces arbitrages sont de la responsabilité du politique et doivent être éclairés par les connaissances scientifiques. C'est dans cette construction de connaissances qu'intervient l'économie de l'environnement aux côtés des autres sciences. Le but de ce manuel est d'exposer le propos développé par cette discipline, en distinguant les questions relevant du contrôle des émissions de pollution, de celles relevant de l'exploitation des ressources naturelles. Le manuel présente ainsi comment sont construites les préconisations des économistes sur la limitation de la pollution, l'exploitation des ressources naturelles, les politiques environnementales à utiliser, et la mise en oeuvre du développement durable.