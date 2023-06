Upside Down

Ils sont coincés dans la même famille et la même maison. Deux bonnes raisons de résister... ou de craquer ? Talia et Roméo n'ont rien en commun : elle pratique la danse classique, et le moindre de ses faits et gestes est contrôlé par sa grand-mère ; il est fan de hip-hop et a tout du bad boy tatoué irrévérencieux. La seule chose qu'ils partagent ? Une famille ! La mère de Roméo étant fiancée au père de Talia, la lycéenne se retrouve contrainte de cohabiter avec ce demi-frère insolent, qui fait tout pour la tourmenter. Mais à force de vouloir décoincer la jeune ballerine de la chambre d'à côté, Roméo brûle de la mettre dans son lit et de lui faire découvrir tous les plaisirs qu'elle ne connaît pas encore. Et si leurs deux univers diamétralement opposés entraient en collision ? Explosion sensuelle assurée...