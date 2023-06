Vie et confession d'un huissier de justice

Après avoir relaté son enfance campagnarde, sa jeunesse un peu difficile, et ses études, l'auteur mêle souvenirs et anecdotes qui s'étalent sur plus de quarante années de la carrière d'un huissier de justice qui a eu accès à une quantité de populations hétérogènes, multiples et variées : l'exécution d'un jugement à l'encontre d'un débiteur demeurant avenue Montaigne offre bien des aspects différents de celle d'un autre, résidant à Aubervilliers. L'intérêt pour le lecteur est d'appréhender in concreto un secteur du droit dont l'intérêt et le déroulement sont souvent incompréhensibles et inconnus. Car ce métier méconnu est un formidable observatoire pour celui qui, curieux, sait voir. Les changements de la société, les hommes et les femmes, modestes, pauvres, riches, les célébrités ou les oubliés qui souffrent en silence et que la société laisse sur le bord de la route, sont l'objet de ses observations.