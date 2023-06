Trois familles se retrouvent pour passer des vacances ensemble dans un gîte humide en plein été. Les enfants s'ennuient. Les adultes sont partis au pub. Jusqu'ici, rien d'anormal... Les enfants et leur chien vont laisser libre cours à leur imagination et par là peut-être résoudre bien des problèmes que les adultes semblent fuir ou ignorer. C'est une histoire qui nous rappelle que l'adulte que nous serons et l'enfant que nous étions ne disparaissent jamais vraiment. Ils sont avec nous et nous suivent partout.