" Philosophie (y compris les problèmes de la connaissance etc.), chose exclusivement en acte et en pratique ". Cette affirmation issue de La connaissance surnaturelle offre un fil de lecture de l'oeuvre plurielle de Simone Weil, celui de l'unité d'une démarche philosophique qui fait de la théorie une manière de vivre et de se confronter aux urgences du temps présent. Simone Weil renouvelle en effet en profondeur concepts et questions philosophiques " classiques ", qu'elle hybride d'interrogations issues de situations contemporaines. Ainsi en va-t-il de l'action ou de l'activité dont la centralité épistémique et existentielle sont abordées à partir d'une expérience du travail ouvrier, de ses contraintes violentes comme de ses joies inespérées. L'analyse d'une oppression non réductible aux effets techniques de l'organisation du travail, l'exigence de liberté et de justice, sont indissociables d'une critique de l'individu souverain, simple détenteur de droits, ainsi que d'une mise au jour des dimensions proprement morales de la domination. Réactionnaire ou progressiste, révoltée ou soumise, idéaliste ou matérialiste, féministe ? La lecture de ce numéro permet de déjouer les identifications et jugements antagonistes dont cette philosophie est l'objet.