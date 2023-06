Beasts of prey Tome 2 : La chasse continue...

Ils devront tout risquer pour se retrouver. Koffi a sauvé sa ville et le jeune homme dont elle est amoureuse mais à un terrible prix qui l'oblige à servir le dieu de la mort. Celui-ci exige qu'elle utilise son nouveau pouvoir pour l'aider à conquérir le monde, menaçant la sécurité de ses proches. Chassé du seul foyer qu'il ait jamais connu, Ekon est contraint de conclure de nouvelles alliances pour rejoindre et secourir Koffi avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors que la distance entre eux diminue jour après jour, le jeune homme se rapproche aussi d'une terrible vérité qui pourrait lui coûter cher. Séparés par la terre, la mer et les dieux, Koffi et Ekon devront tout risquer pour se retrouver... Traduit de l'anglais par Gaspard Houi