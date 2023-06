Décrypter les uniformes féminins de nos photos de famille. 1852-1945

Décrypter un uniforme féminin n'est pas chose aisée, car il existe très peu d'études sur les uniformes et les insignes portés par les femmes en uniforme, tant civiles que militaires. Les seuls travaux existant à l'heure actuelle, tout du moins pour la France, sont le résultat d'années de travail et de recherche effectuées par l'historien Frédéric Pineau. Des cantinières du second Empire aux AFAT (auxiliaires féminines de l'armée de terre) de la Libération ce sont des milliers de silhouettes qui ne sont plus comprises aujourd'hui. En effet, bonnet de police et vareuse à quatre poches ne riment pas forcément avec AFAT ; en noir et blanc une femme en tenue d'infirmière n'en est pas forcément une. Dans cet ouvrage, plus de 70 visuels de 1852 à 1945 vont donc vous éclairer et vous guider dans un monde nébuleux et complexe, en vous donnant les principaux codes de repérage et quelques clés de compréhension.