La vie comme nourriture. Pour un discernement eucharistique de l’humain fragmenté

Inspiré du geste chrétien de la "fraction du pain" , ce livre propose un parcours sapientiel autour d'une parabole contemporaine - "la vie comme nourriture" -, grâce à une approche esthético-littéraire des Ecritures Saintes et à une exégèse gastronomique de la culture brésilienne, géographiquement éloignée et curieusement liée à l'histoire de la cuisine française. PRESENTATION Pluralité et fragmentation : voici deux mots fréquemment utilisés dans l'analyse des sociétés contemporaines. Ces expériences personnelles et communautaires sont ambivalentes : positivement, elles sont associées à l'émergence de personnes et de groupes conscients de leur unicité et, négativement, elles sont aussi liées à une indifférence accrue voire à la violence envers ceux qui sont différents, au sein d'une même communauté humaine. Comment pouvons-nous surmonter cet écueil ? Le chemin vers la communion entre une multitude de personnes singulières, tel comme il est proposé par la foi chrétienne, passe par une "conversion eucharistique" , à la manière de Jésus de Nazareth : le don de sa vie comme nourriture, au profit des autres. Inspiré du geste chrétien de la "fraction du pain" , ce livre propose un parcours sapientiel autour d'une parabole contemporaine - "la vie comme nourriture" -, grâce à une approche esthético-littéraire des Ecritures Saintes et à une exégèse gastronomique de la culture brésilienne, géographiquement éloignée et curieusement liée à l'histoire de la cuisine française. Cet itinéraire nous amènera, peu à peu, à un discernement existentiel entre la bonne fraction - qui donne vie et fait grandir la communion - et la mauvaise fragmentation - qui apporte la mort et engendre la division. AUTEUR Francys Silvestrini Adão est prêtre jésuite, professeur de théologie à la Faculté jésuite de philosophie et de théologie (FAJE), au Brésil. Il a préparé a thèse doctorale en théologie au Centre Sèvres - Facultés Jésuites de Paris.