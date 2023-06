Joyeux anniversaire

2

Quand son réveil sonna à quatre heures du matin, April Wyatt sortit de son lit et se dirigea vers la salle de bains en traînant les pieds. Ayant beaucoup de courses à faire pour son restaurant, elle voulait arriver à cinq heures au marché aux poissons dans le South Bronx, et à six à celui des fruits et légumes. Alors qu’elle se brossait les dents, elle se rappela soudain que c’était son anniversaire aujourd’hui. D’habitude, cela ne lui faisait ni chaud ni froid, mais elle fêtait cette année ses trente ans et avait redouté l’arrivée de cette décennie. April détestait les chiffres ronds, car ils vous poussent à vous comparer aux personnes du même âge. Or, elle ne correspondait pas à la norme. À trente ans, on est censé être marié, avoir des enfants et/ou une carrière brillante, peut-être même une maison. Certes, April possédait un restaurant, mais elle n’avait ni mari ni petit copain, et se sentait à des années-lumière de faire un bébé. Elle était endettée jusqu’au cou auprès de sa mère, qui l’avait aidée à acheter les locaux où elle avait ouvert l’établissement de ses rêves. Même si Valerie ne se montrait jamais pressante à ce sujet, April tenait à la rembourser jusqu’au dernier centime. Elle espérait y parvenir d’ici à cinq ans, si ses affaires continuaient de bien marcher. Le bâtiment, dans lequel elle avait aménagé son appartement et son bureau à l’étage, se situait dans l’ancien quartier des abattoirs de New York et avait nécessité d’importantes rénovations pour être mis aux normes – ce qu’April avait accompli avec un budget serré. Elle avait préféré tout miser sur le restaurant lui-même, au détriment de son logement qui était un vrai taudis.

À trente ans, April ne possédait donc pas grand-chose de plus qu’une entreprise, un métier, et une tonne de dettes. Néanmoins, son vœu le plus cher s’était réalisé : son restaurant, April in New York, ouvert sept jours sur sept, affichait complet presque tous les soirs et avait déjà récolté d’excellentes critiques en trois ans d’ouverture. C’était son bébé. Présente au déjeuner comme au dîner, April se chargeait seule de l’approvisionnement, était chef cuisinier et choisissait elle-même les vins avec l’aide de son sommelier. Bien que sa place favorite soit aux fourneaux, elle prenait le temps d’aller saluer ses clients à leur table. De l’avis de ses habitués, April in New York était le meilleur restaurant en ville.

La jeune femme s’était ennuyée un an à l’université Columbia, où son père enseignait l’histoire médiévale, avant de décider de prendre une année sabbatique. Elle n’était jamais retournée sur les bancs de la fac, au grand dam de ses parents : son seul désir était de devenir chef. Elle ne partageait pas non plus la passion de sa mère pour l’élégance et le raffinement. Les mariages luxueux, l’art de présenter une table ou de décorer un salon la laissaient indifférente. Ce qui l’intéressait, c’était de préparer de la cuisine délicieuse que tout le monde aimait manger.