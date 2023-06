Laurent Berger, Philippe Martinez, Sophie Binet, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen racontent pour la première fois les dessous de la bataille des retraites. C'est l'histoire secrète d'un conflit qui a fait descendre des millions de gens dans la rue, partout dans le pays. C'est l'histoire d'un rendez-vous raté entre le Président et les syndicats, unis comme jamais. C'est l'histoire d'un mouvement qui restera dans les mémoires. C'est l'histoire d'une crise sociale, politique, démocratique qui s'est joué ces derniers mois. Que s'est-il passé entre Laurent Berger et Emmanuel Macron depuis leur première rencontre dans un café à République en 2011 ? Comment le pouvoir a-t-il foncé dans le mur, malgré toutes les alertes ? Qu'ont voulu faire Jean-Luc Mélenchon et ses troupes en " bordélisant " le débat parlementaire ? Comment Marine Le Pen a-t-elle réussi à sortir renforcée de ce mouvement social ? Que restera-t-il de cette bataille des retraites ?