L'Univers à votre portée. La physique classique : espace, temps et mouvement

Il existe dans la plupart des livres de sciences réputés "accessibles" un énorme écart de niveau entre les auteurs et leurs lecteurs. La raison en est simple : la physique est à la fois technique et cumulative. Par exemple, pour appréhender les trous noirs, vous devez comprendre la relativité générale, et donc le calcul du tenseur, ce qui signifie que vous devez avoir assimilé le calcul vectoriel, et avoir de solides bases en algèbre et en géométrie. Résultat : seuls quelques rares profanes sont capables de comprendre réellement les textes scientifiques qu'ils lisent. Issue d'une série de vidéos postées par Sean Carroll, physicien et auteur des best-sellers Le Grand Tout et La face cachée de l'Univers, durant le premier confinement et visionnées plus d'un million de fois, la trilogie intitulée "L'Univers à votre portée" a pour ambition de combler ces lacunes et de jeter un pont entre la vulgarisation et l'expertise des meilleurs scientifiques du monde. Après la lecture, les néophytes ne seront pas en mesure de raisonner comme des physiciens professionnels, mais ils sauront saisir une grande partie des notions abordées au quotidien par les scientifiques. Chaque ouvrage introduira les concepts fondamentaux de la physique moderne, comme l'espace, la matière, la mécanique quantique ou encore l'entropie, mais aussi des notions plus complexes telles que la topologie, la théorie de la jauge ou la renormalisation. Le premier volume couvrira le domaine de la physique classique, de Newton à Einstein.