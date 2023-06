Barbapapa Les barbabébés. Peins avec de l'eau pour voir apparaître les couleurs ! Avec 1 pinceau

Peins avec de l'eau et regarde les Barbabébés apparaître en couleurs ! Grâce à ton pinceau magique rempli d'eau, c'est facile de peindre sans te tacher. Cherche et trouve les Barbapapa avec ton pinceau et révèle toutes leurs couleurs. Laisse sécher et recommence à l'infini. A toi de jouer ! Dans la même collection, découvre les autres pinceaux magiques : Barbapapa - La Famille, Barbapapa - Les Animaux, Barbapapa - La Nature, Barbapapa - Les vacances, Barbapapa - C'est Noël ! et La Musique.