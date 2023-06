Solidarité à crédit. Sociologie de l'argent social

Les situations de pauvreté s'imposent inexorablement en France et en Europe, entraînant avec elles la chute sociale de populations croissantes et l'effondrement de leurs conditions de vie. Cet ouvrage propose une lecture sociologique renouvelée des mécanismes de pauvreté en faisant l'hypothèse d'une forme de solidarité à crédit et en s'intéressant aux supports dont disposent effectivement les individus les plus fragiles. L'état des lieux des travaux sociologiques sur cette notion indique combien les supports disponibles sont multiples mais également contradictoires. Si la protection sociale et les métiers du travail social apparaissent comme des supports historiques, leur remise en cause par les orientations politiques néo-libérales laisse la place à d'autres formes de supports concurrents comme les crédits monétaires, qui bien que sociologiquement sous-estimés, sont devenus incontournables pour comprendre les situations de pauvreté. A partir d'enquêtes sur le surendettement financier des individus les plus pauvres et sur l'action sociale contemporaine afférente, l'ouvrage explique comment les crédits sont devenus des supports fictifs, compensant faussement l'effritement des protections sociales à l'oeuvre depuis une vingtaine d'années.