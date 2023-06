Madrid et Espagne du centre. 6e édition

Un guide entièrement repensé pour découvrir Madrid et l'Espagne du centre, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Une couverture de l'Espagne du Centre qui englobe Madrid, la Castille-La Manche (Tolède, Cuenca...), la Castille-León (Avila, Salamanque, Ségovie, Valladolid, Burgos, Picos de Europa...), l'Estrémadure (Guadalupe, Alcantara, Albuquerque...) et l'Aragon (Saragosse, Huesca...). Les sites incontournables et les meilleures expériences d'un voyage dans le centre de l'Espagne : les maisons suspendues de Cuenca, les remarquables collections d'art à Madrid, l'architecture Renaissance à Salamanque, les vestiges romains à Mérida, la vie trépidante de Saragosse, les Picos des Europa et la randonnée dans les Pyrénées aragonaises... Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de l'Espagne du Centre, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Un chapitre consacré aux activités en plein air, avec un focus sur la randonnée (parcs naturels, chemins de Compostelle), mais aussi sur le kayak, le vélo, le ski, l'escalade... Des sections ciblées pour aller au coeur de la culture espagnole : la cuisine et le vin, les tapas, le flamenco, les fêtes et festivals, l'architecture, la littérature, ... Un plan détachable de Madrid, avec les principaux sites et un plan des transports.