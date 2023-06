The Sound of my Soul Tome 4

Avec The Sound of my Soul, Rin Saitô livre une histoire pleine de sensibilité, qui nous invite à vivre en harmonie les uns avec les autres, dans le respect de toutes les différences. Mizuki a réalisé qu'à force de subir des injustices, il a créé un mur entre lui et ses proches. Comprenant qu'il doit " détruire " cet obstacle invisible, le jeune musicien se lance un défi qui semble, aux yeux de nombreuses personnes, complètement surréaliste : interpréter un morceau au sein d'une prison, pour essayer d'apporter un peu d'espoir aux détenus. Sera-t-il capable de se tenir sur scène sous le regard de ces inconnus ?