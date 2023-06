Les P'tites Poules et le manoir hanté. Niveau 2

La petite lecture Les P'tites Poules et le manoir hanté a été spécialement conçue pour accompagner la méthode de lecture syllabique Cocorico, je sais lire ! avec les P'tites Poules et permettre à l'enfant dès 5 ans de s'initier aux joies de la lecture avec les encouragements des P'tites Poules. En balade, Carmen, Carmélito et Bélino trouvent un superbe manoir pour y passer la nuit. Mais il s'y passe d'étranges phénomènes... De niveau 2, cette petite lecture est accessible aux enfants au milieu de l'année de CP. Une histoire de niveau 2 rédigée par une conseillère pédagogique (textes écrits en gros, mots entièrement décodables dès les premières pages de la méthode, mise en évidence des lettres muettes) et joliment illustrée dans l'esprit des albums des P'tites Poules. Des conseils d'accompagnement pour les parents Une histoire courte, facile à comprendre, pleine d'espièglerie. Un vocabulaire adapté pour rendre la lecture facile. Des personnages attachants et une histoire captivante pour les enfants Un contenu pédagogique complémentaire à l'histoire : présentation des " personnages " + " les mots de l'histoire non décodables " + " un jeu autour de l'histoire " Imprimé en France La collection Cocorico, je sais lire ! avec les P'tites Poules : Une méthode de lecture dès 5 ans Un cahier de graphisme dès 3 ans Un cahier d'écriture dès 5 ans Un cahier d'orthographe dès 6 ans Un poster abécédaire 28 premières lectures (dont 8 adaptés aux DYS) 4 compilations de petites lectures