The Eminence in Shadow : Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2. Avec 1 ex-libris

Il est prêt à tout pour devenir une Eminence de l'ombre... mais ses plus gros mensonges vont le rattraper ! Un des meilleurs mangas isekai du moment : action, complots et humour décalé ! Cid est un garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra-restreint des Eminences de l'ombre, des personnages mystérieux qui influencent le cours des événements depuis les coulisses et qui possèdent d'incroyables pouvoirs. Lorsqu'il est propulsé dans un monde parallèle à la suite d'un accident, il décide de tirer profit de ce nouveau départ et d'échafauder de toutes pièces une histoire dont il s'attribue, en secret, le rôle principal de future Eminence de l'ombre. Il va même jusqu'à recruter des agents parmi les jeunes filles de son entourage et les abreuve de mensonges pour s'assurer de leur coopération... Seulement, Cid ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, ses boniments prennent une dimension bien réelle ! C'est le début d'une épopée qui fait la part belle aux malentendus et aux méprises multiples !