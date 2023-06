Lettre Hellénique

Nous ne nous étions jamais recontactés depuis son départ de Paris. Nous ne nous étions plus appelés au téléphone. Je vivais en France, lui en Grèce... et il était là. Là en Suisse. Qu'y faisait-il ? Un jour de l'An ? Un millier de questions se posaient. Il m'avait vue... Son visage s'est éclairci... Il m'a souri... Nous nous sommes précipités l'un vers l'autre et nous sommes jetés et serrés dans les bras. Comment était-ce possible ? Hélène prépare son voyage pour la Grèce. Elle a l'intention de prendre des dispositions sur place pour qu'une de ses dernières volontés soit exaucée. Le confinement arrête toutes ses espérances. Pourtant, elle profite de cette période d'isolement pour écrire ses souvenirs qui lui ont donné le désir de retourner sur les lieux d'une histoire à rebondissements. Munie de son ordinateur, de ses photos, de la lettre et des images restées dans son coeur en même temps qu'elle les a retrouvées sur Internet, elle dépeint avec sincérité un épisode de sa vie de jeune femme et souhaite aboutir au but qu'elle s'est donné en se remémorant ces instants. Y arrivera-t-elle ? Katel, 82 ans, choisit la période du confinement pour satisfaire une envie d'adolescente qui aimait les mots... écrire. Si toute sa vie l'écriture a été son passe-temps favori, poésie, histoire, danse, théâtre, cinéma, musique, peinture et chant animaient aussi son univers. Modestement, ce premier roman lui a procuré autant de plaisir qu'elle espère en donner à ses lecteurs. Elle signe une histoire en partie vécue où tous ses meilleurs souvenirs refont surface. Et prouve qu'il n'y a pas d'âge pour gagner sa liberté.