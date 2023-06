Ciblage thérapeutique en oncologie

En intervenant sur les mécanismes de la transformation maligne (oncogenèse et progression des cancers) les thérapies ciblées ont profondément renouvelé l'approche thérapeutique des cancers constituant un traitement étiologique par rapport aux traitements symptomatiques proposés jusqu'alors (c'est-à-dire la destruction des cellules cancéreuses pour empêcher leur multiplication). Après avoir rappelé les bases biologiques nécessaires pour comprendre l'action et les indications des thérapies ciblées en détaillant les altérations moléculaires à l'origine des cancers (voies de signalisation étapes du cycle cellulaire réparations de l'ADN interactions entre les cellules de l'immunité et les cellules cancéreuses etc.) l'ouvrage expose les principes généraux de la prescription des thérapies ciblées puis explique pour les principales localisations des cancers quand et comment les prescrire : le choix des médicaments ; le moment de leur prescription (en première intention en phase de maintien ou pour lutter contre le développement de métastases) ; sa place dans l'arsenal thérapeutique disponible (avant ou après une intervention chirurgicale avec ou à la place d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie). Grâce à une rédaction claire et accessible et en s'appuyant sur de nombreux schémas didactiques l'ouvrage apporte à tous les praticiens impliqués dans le traitement des cancers les éléments théoriques et pratiques nécessaires à la compréhension du mode d'action des thérapies ciblées et à leur prescription en pratique clinique pour offrir les meilleures opportunités thérapeutiques aux patients. POINTS CLES ¿ Toutes les bases biologiques nécessaires pour comprendre le mode d'action des thérapies ciblées. ¿ La place des thérapies ciblées par rapport aux autres traitements disponibles. ¿ Quand et comment prescrire une thérapie cible en pratique clinique.