Bienvenue au refuge Tome 5 : Vive les renards !

Alors qu'il participe à une course cycliste dans le village, Robin trouve un renardeau blessé sur le bord de la route. Il doit choisir entre la victoire et la vie ! Sans hésiter, le garçon abandonne la course pour venir en aide au pauvre animal. Mais les renards ont mauvaise réputation auprès des habitants. Robin et ses amis réussiront-ils à braver les préjugés pour sauver le renardeau ?